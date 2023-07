Giovanni Cricca, uno dei protagonisti della ventiduesima edizione di Amici, si è raccontato a Lorella Cuccarini in un episodio della rubrica Dimmi di te, uno dei format realizzati dalla coach del talent show di Canale 5 per il suo canale YouTube.

L’ex allievo, oltre a ripercorrere alcuni dei momenti vissuti nel programma, ha raccontato cos’è realmente accaduto con Isobel Kinnear e il motivo per il quale si sono allontanati. Il cantante ha svelato anche cosa prova per la ballerina australiana.

Cricca rompe il silenzio sul rapporto con Isobel

“Con Isobel è successo che ho avuto dei momenti, nella prima fase del Serale, in cui ero in un ‘bulirone’ di emozioni, e le ho fatte ricadere molto sulla nostra relazione. E capisco anche il suo punto di vista che dice ‘Io sono venuta qui dall’Australia per vincere il programma o comunque per concentrarmi su questo percorso. Quindi non posso avere una persona che mi confonde’. In quel momento sbandavo, non avevo il controllo delle cose, ero sempre giù, avevo il muso anche con lei. Quindi, diciamo che me la sono giocata male in casetta. Lei ha detto ‘Ora c’è la fase del Serale, concentriamoci e magari fuori da qua si vedrà’.

Io rimango con queste parole qui, e non so. Vediamo. Io penso di essere ancora innamorato. Ti dico solo che ci siamo visti una settimana fa e io mi paralizzo, è incredibile. Sento, più che le farfalle, dei dragoni… Non riesco a mangiare, se mangio mi torna su tutto, quindi sono un caso umano. Anche adesso lei è super impegnata, io pure, non so… Credo che siamo stati una bella coppia. Quando siamo stati quel poco insieme, io ho dei ricordi molto belli”.