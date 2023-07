Clamoroso colpo di scena! Dopo la rottura delle scorse settimane, annunciata entrambi sui social, Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono riapparsi insieme.

E’ diventato virale sui social un video in cui si vede l’ex corteggiatrice presso un salone di bellezza di Roma, e mentre una hayrstilist le sta sistemando i capelli, dalla grande vetrata che dà sulla strada compare l’ex tronista. In seguito, su Twitter sono spuntate anche alcune foto dei Nicotelli sorridenti mentre si trovano proprio all’interno di “Haircouturer”.

Dopo i rumor sulla crisi, il primo ad annunciare la fine della frequentazione è stato Federico: “Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato, né tantomeno creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace, e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza.

Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così! Voglio dirlo in maniera esplicita, perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei, quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”.

Dopo circa 48 ore, anche Carola ha annunciato la rottura con l’ormai ex fidanzato e, dopo alcuni giorni, rispondendo alle curiosità dei follower, ha rivelato che alla base della fine della storia non ci sono “tradimenti o altro, ma semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare”.

Quando sembrava essere definitivamente giunta al capolinea la storia d’amore tra i Nicotelli, ecco che adesso i due ex volti di Uomini e Donne si incontrano nuovamente. Si tratta di un ritorno di fiamma?