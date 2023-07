Ieri sera, Daniele Dal Moro è stato protagonista di una lunga diretta sul suo canale Twitch. Dopo la diretta Instagram di Oriana Marzoli, nella quale ha annunciato la rottura con l’imprenditore veneto, quest’ultimo ha svelato nuovi retroscena: dall’intromissione di Micol Incorvaia, al comportamento assunto da Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Elonoire Ferruzzi durante la sua relazione con la modella venezuelana.

“Da quando sono uscito non ho praticamente avuto rapporti con nessuno dei miei ex coinquilini. Ho mandato qualche messaggio a Nikita e Antonella, più che altro per parlare di Edoardo. Però non ho mai visto nessuno. Queste persone, che io alla fine ho messo un po’ da parte non per volontà mia, le reputavo amiche. Persone che con me si sono comportate bene. A Nikita non ho niente da dire. Ad Antonella ho messo una pietra sopra su quello che è successo. Penso che questa esperienza si possa lasciare alle spalle, ho cercato di tenere solo ricordi positivi.

Queste persone che sono mie amiche, e non di Oriana, in tutto questo tempo non si sono mai intromesse nella nostra relazione. Non l’hanno mai fatto. Che ne so, dico una Elenoire, che non stravede per Oriana, non mi ha scritto di lasciarla, non mi ha mai detto un ca**o!”.

Daniele ha poi proseguito a parlare della Fiordelisi, svelando di aver ricevuto un messaggio da parte dell’influencer campana dopo la rottura con la Marzoli: “’Non ti lasciare con Oriana che quelli sono contenti (quelli sarebbero Micol e Tavassi, ndr). Poi vi volete bene’. Questo per dire che anche un’acerrima nemica come Antonella, che magari non stravede per Oriana, non ha mai espresso una parola negativa”.