La storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra essere giunta (per la terza volta nel giro di due mesi) al capolinea. Ad annunciarlo è stata la stessa finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip durante una diretta su Instagram.

Oriana Marzoli: "Mi ero innamorata, ha non ha funzionato"

“Purtroppo le cose non sono sempre come in un film. È la vita reale. Nessuno vuole nessuna guerra. Infatti io non voglio dire neanche il nome di nessuno. Io sto bene e voglio continuare la mia vita. Ragazzi non succede niente! Io non ho nessun problema e non voglio nessuna guerra. Ero innamorata di questa persona. Tutto l’amore è stato vero. Il rapporto è stato vero. Mi ero innamorata veramente. Non ha funzionato. Io ho fatto di tutto”, le parole della modella di origini venezuelane.

Nel frattempo, l’ex tronista, durante una live sul suo canale Twitch, è tornato a parlare di quanto accaduto al Ritual Club, quando si è verificata una discussione con l’ormai sua ex fidanzata. L’imprenditore veneto ha di fatto confermato le voci secondo le quali ad innescare la miccia sarebbe stata Micol Incorvaia.

Daniele Dal Moro attacca Micol Incorvaia

“Nel momento in cui io e Oriana litighiamo, perché probabilmente avevamo bevuto qualche bicchiere di troppo, e viene fuori una sfuriata perché semplicemente io stavo parlando ad un tavolo dove è arrivata Soleil Sorge, e mi sono messo a parlare un minuto e mezzo con lei di Luca Onestini e di Iconize perché erano due persone che conoscevamo entrambi, e abbiamo fatto due chiacchiere senza nessun problema, è scoppiato un putiferio! E la cara Micol, invece di tenere la situazione tranquilla, ha preferito gettare benzina sul fuoco con scene del tipo ‘Oh Dio, questa cosa non la dovevo vedere…’. Il mio grande nervoso deriva dal fatto che ‘Ca**o, se sei una mia amica, a parte sua, ma se lo sei anche mia, in un momento così… Intanto fatti i ca**i tuoi, ma se proprio vuoi intrometterti cerca di tranquillizzare la situazione…”.

Poi, Daniele Dal Moro ha aggiunto: “Visto che c’era tutta questa grande amicizia, sapete il gruppo del van quand’è che si è visto? Al compleanno di Alfonso Signorini, al quale io non sono andato perché non me ne fregava una min**ia, all’evento di Mia Bag a Forte dei Marmi, in Sardegna perché dovevano sponsorizzare i costumi e fare una vacanza gratis… E a Gardaland. Sapete perché? Perché chi è l’imbecille o lo stron*o che il giorno che siamo andati a Gardaland ha chiamato tutti quanti, prima Micol, poi Tavassi, poi Oriana e ha messo tutti quanti d’accordo e siamo andati a Gardaland? Il cogl*one (si riferisce a lui, ndr)! Capite? Perché l’unico che ha cercato di fare qualcosa al di fuori del mondo lavorativo, sono io, ok?”.