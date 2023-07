Dopo la pubblicazione da parte di Fabrizio Corona di un video privato di Antonella Fiordelisi, in molti attendevano una presa di posizione anche da parte di Edoardo Donnamaria, ex fidanzato dell’influencer campana. Presa di posizione che è arrivata, anche perché nel filmato l’ex re dei paparazzi cita anche lo speaker radiofonico (“Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria”).

Donnamaria scrive a Corona: "Sei un poveraccio..:"

Edoardo ha deciso di scrivere a Corona su Whatsapp, e quest’ultimo ha deciso di pubblicare la chat privata sul suo canale Telegram. “Se tu fossi una persona normale di direi che sei una m*rda, che fai schifo… Ma sei solo un poveraccio con una serie di svariati problemi, che va aiutato, ma se ti rimane un po’ di lucidità vergognati”, le parole dell’ex vippone. Corona censura la sua risposta, tranne che il passaggio “Voi siete pedine che si prestano ai reality”. “Sì, e tu sei un ca**o di mitomane”, la risposta di Donnamaria.

Edoardo parla del rapporto con Antonella

Ieri sera, nel corso di una diretta su Instagram, Edoardo ha parlato del suo attuale rapporto con Antonella Fiordelisi: “Bisogna ringraziare certe situazioni un po’ particolari perché ti obbligano ad affrontare dei temi tra persone. Non mi vergono a dire che ci siamo anche sentiti, siamo in buoni rapporti, dobbiamo parlare di tante cose. Abbiamo anche dei contratti che abbiamo firmato insieme, e che ovviamente vanno rispettati. A parte qualche screzio che c’è stato nel privato per forza di cose, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto allo stesso momento. Quindi non c’è nulla di grave tra di noi. Io mi sono sempre comportato bene con le ragazze che ho frequentato”.