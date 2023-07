Federico Fashion Style ha aperto un nuovo salone a Roma, a piazza Mignanelli. Tantissimi i volti noti del mondo dello spettacolo presenti all’inaugurazione, e tra questi anche Delia Duran e Alex Belli, protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

L'esperienza al Grande Fratello Vip

Intervistata da SuperGuida TV, la modella venezuelana ha ammesso di essere cambiata molto dopo l’esperienza nel reality più famoso d’Italia: “E’ stata un’esperienza bellissima, indimenticabile. Ho scoperto delle parti di me che non conoscevo. Entrando più in contatto con me stessa mi sono resa conto che spesso ci focalizziamo troppo sulle cose materiali. E’ importante invece amarsi, volersi bene. Prima non mi amavo mentre dentro la casa ho iniziato a farlo”.

Durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, Delia e Alex sono stati protagonisti, insieme a Soleil Sorge, di un chiacchieratissimo triangolo amoroso. Dopo le tantissime polemiche, oggi i rapporti tra i tre sembrano essere distesi: “Non ho mai portato rancore anche se non dimentico. Con Soleil abbiamo un rapporto normale. Ci vediamo, ci salutiamo ma non siamo diventate amiche e mai lo diventeremo. Abbiamo due caratteri completamente diversi”, ha dichiarato la Duran.

Delia Duran su Antonella Fiordelisi: "Deve ancora crescere..."

Delia ha poi svelato di conoscere Antonella Fiordelisi, una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Gf Vip: “Antonella era venuta a scattare un servizio fotografico da noi per una campagna pubblicitaria. Da lì è nata una bella amicizia. In quel periodo stava vivendo una storia d’amore con il suo ex Benincasa. Mi dispiace che si siano lasciati perché era un bravo ragazzo. A volte purtroppo la casa del Grande Fratello Vip mette una distanza annullando quello che si è costruito fino a quel momento. Antonella è una ragazza che deve ancora crescere ma ha una bella anima”.

Delia e Alex Belli sono stati spesso ospiti dei salotti di Barbara D’Urso, e la venezuelana ha voluto dire la sua dopo l’addio della conduttrice a Mediaset: “Penso che Barbara non si meritasse questo trattamento. Al di là del fatto che ci siamo scontrate e abbiamo anche litigato, mi dispiace perché è una grande professionista”.