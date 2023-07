Non sembrano volersi arrestare le voci circa una presunta rottura (la terza) tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Negli ultimi giorni, alcuni movimenti social della showgirl argentina, e il fatto che il conduttore napoletano non indossasse la fede alla presentazione dei palinsesti Rai, e che fosse seduto al fianco di Alessia Marcuzzi (con la quale si dice abbia avuto un flirt clandestino), hanno scatenato nuovamente il gossip.

Ieri, domenica 9 luglio, Belén ha rimosso da Instagram l’ultimo selfie che aveva condiviso con Stefano, e che era stato scattato solo qualche giorno fa, quando insieme ai due figli e al marito aveva trascorso una breve vacanza in barca nella splendida cornice delle Isole Pontine. Alcuni sostengono che già in quella circostanza fossero in crisi, ma che stessero provando a rimediare. Adesso, però, all’eliminazione del selfie, e al fatto che De Martino non indossasse la fede, si è aggiunta un’ulteriore prova a sostegno della presunta crisi tra i due. La Rodriguez, infatti, una settimana fa ha postato su Instagram un’immagine della sua mano che stringe una pigna, con la didascalia “Si ricomincia da capo” e, secondo molti, rappresenterebbe un’avvisaglia relativa ad una nuova crisi con De Martino.