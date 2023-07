Luca Onestini e Ivana Mrazova, dopo aver messo un punto alla loro relazione durata circa quattro anni, si sono ritrovati durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella di origini ceche, sembrava essere scoccata nuovamente la scintilla tra le mura della Casa più spiata d’Italia, tanto che i loro numerosi fan speravano in un ritorno di fiamma.

Poche settimane dopo la conclusione del reality show di Canale 5, Onestini, durante un’intervista a Casa Chi, aveva dichiarato di volersi godere la sua privacy, e di non escludere un possibile riavvicinamento con la sua ex fidanzata. Poi c’è stato il TokTok davanti al Duomo di Milano e, in seguito, Ivana ha raggiunto Luca a Cesenatico per fargli una sorpresa. Lo scorso giugno, inoltre, i due ex vipponi hanno partecipato ad una sfilata di atelier di abiti da sposa a Roma e, secondo alcune segnalazioni sui social, avrebbero passato la notte insieme.

"Tra Onestini e Ivana è chiusa definitivamente": la segnalazione

Alcune settimane fa, rispondendo alla domanda “Luca fa ancora parte della tua vita?”, la Mrazova aveva risposto “Assolutamente sì”. Ma, stando ad una nuova segnalazione giunta a Deianira Marzano, è probabile che tra i due ci sia esclusivamente un’amicizia. Una seguace dell’esperta di gossip, infatti, ha svelato che Ivana era al matrimonio della sua migliore amica, e un dettaglio non è passato inosservato: “Ivana al matrimonio della migliore amica. Ha preso il bouquet e dice ‘I’m single’. Direi che non ci sono più dubbi. Con Onestini è chiusa definitivamente”.