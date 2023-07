Il Grande Fratello Vip, in versione ibrida, sbarcherà su Canale 5 a partire dal prossimo 18 settembre. Saranno dodici i personaggi famosi e otto gli sconosciuti che abiteranno la Casa più spiata d’Italia, in quella che si preannuncia come un’edizione rivoluzionaria.

Alfonso Signorini e la sua squadra sono già al lavoro per comporre il nuovo cast, ma le novità riguarderanno anche il parco opinionisti. Dopo gli addii di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, c’è tanta attesa per scoprire chi siederà sulle ambitissime due poltrone degli studi di Cinecittà.

Stando alle indiscrezioni lanciate da Amedeo Venza, la prima nuova opinionista dovrebbe essere Paola Barale, con la quale si stanno limando solo gli ultimi dettagli relativi al compenso economico. Ma non solo. Poche ore fa, sempre l’esperto di gossip, ha fatto il nome di Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico e opinionista televisivo, che dovrebbe affiancare la showgirl. Dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, saranno loro due gli eredi di Sonia Bruganelli e Orietta Berti.