Il video pubblicato da Fabrizio Corona con protagonista Antonella Fiordelisi ha scatenato una vera e propria bufera sul web. L’ex re dei paparazzi ha condiviso sul suo canale Telegram un filmato privato dell’ex gieffina: quest’ultima si trova in uno degli studi di Giacomo Urtis, il chirurgo plastico dei vip, stesa su un lettino con una maglietta e un paio di slip. Nella stanza con lei anche Corona, che le ha fatto una richiesta oscena: “Porco D**, apri un attimo le cosce? Ma sei sprecato per Edoardo Donnamaria!”. Antonella, imbarazzata, ha risposto con un secco “No”.

La richiesta oscena dell’ex re dei paparazzi ha portato la stessa Fiordelisi ad intervenire su Twitter e a minacciare azioni legali: “Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video né tantomeno la diffusione degli stessi. Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia insaputa, a rimuoverli. Chi si è reso responsabile di tale condotta ne risponderà nelle sedi opportune”.

La reazione del padre di Edoardo Donnamaria

Corona ha a sua volta replicato sostenendo che Antonella è famosa perché lui l'ha aiutata, e che l’ex gieffina non è “il magnifico rettore dell’Accademia della Crusca”, oltre che non essere per le sue “doti intellettuali”. A mostrarsi indignato per la richiesta a luci rosse di Fabrizio, anche il papà di Edoardo Donnamaria, ex fidanzato della Fiordelisi, che ha commentato con un secco “Cose da pazzi”.