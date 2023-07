Sta facendo molto discutere un video pubblicato da Fabrizio Corona che vede protagonista Antonella Fiordelisi. L’ex re dei paparazzi ha deciso di condividere con i suoi follower un video privato dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, generando un mare di polemiche.

La richiesta oscena di Corona: "Apri un attimo le cosce?"

Nelle immagini, l’ex vippona si trovava in uno degli studi di Giacomo Urtis, il chirurgo plastico dei vip. Antonella, stesa su un lettino con una maglietta e un paio di slip, era nella stanza proprio con Corona, che le ha chiesto: “Porco D**, apri un attimo le cosce? Ma sei sprecato per Edoardo Donnamaria!”. Imbarazzata, la Fiordelisi ha risposto con un secco e deciso “no”.

La reazione di Antonella Fiordelisi

La richiesta oscena ha fatto il giro del web, e ha portato la stessa ex schermitrice ad intervenire su Twitter: “Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video né tantomeno la diffusione degli stessi. Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia insaputa, a rimuoverli. Chi si è reso responsabile di tale condotta ne risponderà nelle sedi opportune”.

La replica di Fabrizio Corona

Dopo alcune ore, Fabrizio Corona ha replicato ad Antonella attraverso una storia su Instagram: “Ecco la reazione che mi aspettavo. Indignazione, molestie… subito andiamo sul pesante. Ecco perché nasce questo canale. Come ho detto più volte è un canale libero, non è difficile comprendere. Cercate di stare sereni e rilassatevi. La Fiordelisi è ‘famosa’ perché il sottoscritto l’ha aiutata. Giacomo è un mio amico, da sempre. Forse non avete amici, forse siete così seri e impegnati da non aver mai scherzato con gli amici. E’ tutto così serio e volte far diventare serie anche le ca**ate… Non buttiamola sul patriarcato, le molestie e tutte le menate che puzzano di Santa Inquisizione, fatevi una sana risata. Anche tu, Antonella, non sei il magnifico rettore dell’Accademia della Crusca, non sei nota per le tue doti intellettuali. State calmi e sorridete. La vita è bella, si gioca”.