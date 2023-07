Nella giornata di ieri, l’universo social è stato scosso dalla furia di Daniele Dal Moro. L’imprenditore veneto si è scagliato contro Edoardo Tavassi, suo grande amico durante i lunghi mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Il motivo? L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, durante alcune live su Twitch, avrebbe accusato l’ex coinquilino di fare “fan service” coinvolgendo nelle dirette Oriana Marzoli.

Lo sfuriata di Daniele Dal Moro

“Quindi prima era il GF che aveva capito male. Poi sono i microfoni che si sono staccati da soli. Poi in realtà stava scherzando. Poi la mamma le cose se le è inventate. Poi sono gli Oriele che si sono inventati le cose. Poi sono io che faccio i fan service su Twitch.

Poi non è che la mia relazione è finita e che ho capito male. Poi nelle room, alle tre di notte, in realtà lo hanno trasportato. Poi sono io che devo placare i miei fan perché dicono cattiverie. Poi non è che fa tag per la sua amica e che è che poco social. Poi… ma vaff****lo!”, l o sfogo dell’ex tronista.

Tavassi accusa Daniele di fare fan service

Tavassi, alcune settimane fa, lamentandosi dei pochi spettatori della sua live, aveva attaccato Dal Moro, accusandolo di fare un numero maggiore di visualizzazioni esclusivamente perché parlava del Gf Vip: “Comunque noi siamo dei m***oni! Guarda, noi 220 e sulla sua ce ne stanno 5.000 (si riferisce agli spettatori). Siamo delle m*rde, m*rde siamo! Non contiamo un ca**o! Ma lo sapete perché? Perché la gente vuole parlare di questo ca**o di Grande Fratello”.

Ma come hanno reagito Edoardo e Micol Incorvaia (quest’ultima ha litigato con l’ex tronista) alla sfuriata di Daniele? Stando alle informazioni raccolte dagli utenti su Twitter, gli Incorvassi si sarebbero limitati a commentare con “Ca**ate, andiamo avanti…”, evitando di fatto di commentare le parole pesantissime del loro ex coinquilino nella Casa più spiata d’Italia.