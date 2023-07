La relazione tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli è giunta ai titoli di coda. Dopo circa tre mesi dall’uscita da Uomini e Donne, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno deciso di chiudere la loro storia d’amore, senza svelare, però, i motivi della rottura.

La rottura tra Federico e Carola

Dopo i rumor sulla crisi, il primo ad annunciare la fine della frequentazione è stato Federico: “Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato, né tantomeno creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace, e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza.

Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così! Voglio dirlo in maniera esplicita, perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei, quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”.

Dopo circa 48 ore, anche Carola ha annunciato la rottura con l’ormai ex fidanzato e, dopo alcuni giorni, rispondendo alle curiosità dei follower, ha rivelato che alla base della fine della storia non ci sono “tradimenti o altro, ma semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare”.

Il dettaglio social che non passa inosservato

La notizia dell’inaspettata rottura tra i Nicotelli ha lasciato senza parole i loro numerosissimi fan, che ancora fanno fatica a rassegnarsi. Nelle ultime ore, però, un dettaglio non è passato inosservato e ha riacceso la speranza. Federico Nicotera, infatti, ha condiviso in una storia su Instagram la foto di un aereo (lui lavora in aeroporto), con in sottofondo la canzone di Ultimo “Vorrei soltanto amarti”. Per i fan non ci sono dubbi: si tratta di un chiaro messaggio diretto a Carola Carpanelli? Sarà veramente così?