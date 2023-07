L’addio di Barbara D’Urso a Mediaset ha di fatto segnato la fine di un’epoca. La conduttrice di origini partenopee lascia Cologno Monzese dopo quasi un ventennio, nel corso del quale ha rappresentato uno dei volti televisivi di punta dell’azienda.

Le parole di Barbara D'Urso

Un addio tutt’altro che privo di polemiche, con Carmelita che, in un’intervista a La Repubblica, ha palesato tutta la sua disapprovazione per la decisione assunta da Pier Silvio Berlusconi: “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo con la decisione. Io non ho concordato niente. Il 28 vengo a sapere che dopo 15 anni non ci sarò più. Modi inaccettabili, mi hanno ferito. Prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare il mio pubblico? Mi hanno lasciato a casa in pochi giorni”.

Dal canto suo, l’Amministratore delegato di Mediaset, durante la presentazione ufficiale dei palinsesti 2023-2024, ha ringraziato la D’Urso per la lunga militanza, spiegando che la scelta aziendale non è una punizione nei confronti della conduttrice: “Volendo cambiare la linea pomeridiana, abbiamo preferito interrompere a dicembre con chiusura contratto. Una discontinuità dopo tanti anni farà bene anche a lei. Non è una punizione, è solo un passaggio per andare in una direzione più giornalistica”.

Barbara D'Urso saluta il suo pubblico

Intanto, pochi minuti fa, Barbara D’Urso ha rivolto su Twitter un saluto al suo pubblico: “Non vi ho potuto salutare come avrei voluto, ma oggi sono qui a dire grazie ad ognuno di voi. Ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è mai stato ma mi ha comunque dimostrato solidarietà. A voi tutti va la mia gratitudine… Col cuore. E non finisce qui”.