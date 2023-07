Adesso è ufficiale: Barbara D’Urso lascerà Mediaset, e resterà in stand-by fino alla scadenza del contratto con il Biscione prevista per 31 dicembre 2023. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha così congedato l’ormai ex conduttrice di Pomeriggio 5: “Ringrazio Barbara per la professionalità e l'impegno. Ci ha chiesto un rinnovo di due anni con la garanzia di un prime time almeno all'anno. Ci siamo resi conto che forse le stava stretto solo lo spazio di Pomeriggio 5. Volendo cambiare la linea pomeridiana, abbiamo preferito interrompere a dicembre con chiusura contratto. Una discontinuità dopo tanti anni farà bene anche a lei. Non è una punizione, è solo un passaggio per andare in una direzione più giornalistica”.

Dal canto suo, in un’intervista a La Repubblica, Carmelita ha rotto il silenzio circa il suo addio a Mediaset, raccontando la sua versione dei fatti: “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo con la decisione. Io non ho concordato niente”.

In questo scenario si è inserita Francesca Fagnani. Commentando il tweet di un utente (“Quindi Barbara D’Urso alla prima puntata di Belve?”), la giornalista ha aperto alla possibilità: “E’ benvenuta da sempre, non da ieri”.