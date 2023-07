Sono ufficialmente stati annunciati i Palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2023-2024. Certo l’addio di Barbara D’Urso, così come anche quello di Belén Rodriguez che, però, non sarà sostituita a Tu Si Que Vales. Non è stato fatto il nome di Ilary Blasi, mentre è stato confermato il rinnovo de L’Isola dei Famosi (anche se non è stata specificato quando andrà in onda).

Palinsesti Mediaset 2023-2024: tornano La Talpa e La Pupa e il Secchione

Confermato anche il ritorno di gran parte dei programmi di intrattenimento: il Grande Fratello, nella versione ibrida vip e nip, Amici, Tu Si Que Vales, L’Isola dei Famosi, Le Iene, C’è Posta per Te, Temptation Island (in duplice versione, estiva e invernale), Uomini e Donne e Ciao Darwin.

Annunciato anche i ritorni de La Talpa e de La Pupa e il Secchione, entrambi su Italia 1. L’iconico programma dovrebbe essere condotto da Enrico Papi, che avrà sulla stessa rete anche un programma musicale sulla falsariga di Sarabanda. Gerry Scotti, invece, condurrà Io Canto, La ruota della fortuna, Caduta libera e Lo Show dei Record. Infine, è stata confermata Myrta Merlino come nuova conduttrice di Pomeriggio 5, ma lo studio sarà spostato a Roma. Barbara D’Urso non condurrà nessun programma: il suo contratto scadrà il prossimo 31 dicembre e fino a quella data resterà ferma ai box.