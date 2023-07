The Pipol ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale ci sarebbe in corso una trattiva per portare Antonella Fiordelisi nel cast della nuova edizione de La Pupa e il Secchione: “Nella nuova edizione de ‘La Pupa e il secchione’ condotta da Enrico Papi, nel ruolo di ‘Pupa’ potrebbe approdare Antonella Fiordelisi. Trattative in corso...”, si legge sulla nota pagina Instagram.

Di recente, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è stata anche accostata a Tale e Quale Show. Secondo alcuni, infatti, il fatto che l’influencer campana stia prendendo lezioni di canto, è propedeutico al fatto che a breve sosterrà un provino per partecipare alla nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti.

Ma come ha reagito l’ex vippona ai rumor circa un suo possibile approdo a La Pupa e Il Secchione? Con la gif di una ragazzina che si fa una grassa risata, smentendo, di fatto, il rumor di The Pipol.