Claudia Gerini non sarebbe più single. Sul nuovo numero del settimanale Chi, la nota attrice romana è stata immortalata in atteggiamenti piuttosto eloquenti con Riccardo Sangiuliano, ex marito di Nathaly Caldonazzo.

Come riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’imprenditore avrebbe raggiunto l’attrice a Napoli. I due sono stati paparazzati insieme la mattina, mentre Riccardo accompagnava Claudia sul set. Dopo il lavoro, la Gerini lo ha raggiunto a cena, dove è scattata la passione. La nuova coppia è stata vista scambiarsi lunghi baci per le strade del capoluogo partenopeo.

(foto settimanale Chi)

Claudia Gerini, terminata la relazione con Simon Clementi, e dopo la rottura con il cantante dei Tiromancino Federico Zampaglione, ha sempre evitato di darsi in pasto al gossip. Riccardo Sangiuliano, invece, è reduce dalla fine del matrimonio con l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, nonché naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. L’imprenditore era stato anche paparazzato in compagnia di Emma Winter, ex moglie dell’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli.