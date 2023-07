La giornata di ieri è stata caratterizzata dalle voci su una presunta rissa tra Oriana Marzoli e Chadia Rodriguez, che sarebbe avvenuta domenica sera al Ritual, esclusivo club della Costa Smeralda.

Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, resa nota da Deianira Marzano e Amedeo Venza, la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, dopo aver notato che Daniele Dal Moro chiacchierava con la rapper di origini marocchine e con Soleil Sorge, sarebbe letteralmente esplosa e avrebbe iniziato ad inveire contro la prima, mettendole addirittura le mani addosso.

Ieri pomeriggio, però, Alessandro Rosica ha smentito l’ipotesi di un’aggressione fisica: “Vi pare che cinque persone appena uscite dal GF siano arrivati a una rissa e nessuno su 300 persone abbia fatto un video o una foto? Dai è una cavolata. La verità è una. Ho parlato con due o tre persone e mi hanno detto che ci sono state parole molto pesanti, ma non si è arrivati alle mani”.

Dunque, la catfight probabilmente c’è stata, soprattutto se si considera che Oriana è estremamente gelosa, e che ai tempi del Gf Vip non si tirava mai indietro quando si trattata di discutere, anche animatamente. Ma da qui ad ipotizzare che, come riportato da una “vip che è rimasta anonima”, siano volati cocktail, e che la modella venezuelana abbia addirittura alzano le mani, pare assai improbabile.

Soleil Sorge rompe il silenzio

Ad essere stata suo malgrado tirata in ballo in ballo nel nuovo drama degli Oriele (che per quei pochi che non lo sapessero si sono mollati di nuovo), anche Soleil Sorge che, però, ha smentito un suo coinvolgimento: “Assolutamente. Io non c’entro nulla”, ha risposto l’influencer italo-statunitense ad una fan che le ha chiesto: “Puoi smentire le storie che stanno raccontando di una lite tra te, Oriana e altre vippone?”. Ma il fatto che Soleil non c’entri nulla, com’era abbastanza chiaro già da ieri, non vuol dire che la lite tra Oriana e Chiadia non si sia verificata.