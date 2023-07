Paola Barale sarebbe la candidata numero uno per prendere il posto di Sonia Bruganelli come opinionista del Grande Fratello Vip. E a poche ore dalla diffusione del rumor, ecco arrivare quella che a molti è parsa come una conferma.

Come ha rivelato Alberto Dandolo, la showgirl potrebbe sostituire l’ex moglie di Paolo Bonolis nella prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, al momento, si tratterebbe solo di un’indiscrezione, visto che l’accordo non è stato ancora chiuso. Le voci, però si fanno sempre più insistenti, e in molti sono convinti che la Barale siederà sulla poltrona di opinionista del Gf Vip accanto a Katia Ricciarelli, nome fatto da Giuseppe Candela.

A supporto di questa ipotesi ci sono le parole che Paola ha pronunciato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Parlando della partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, ha rivelato quali sono i suoi programmi futuri: “Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso, se sento una musica latina, mi vien voglia di ballare una salsa. Pr il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? ‘Stiamo lavorando per voi’”.

La risposta “criptica” di Paola Barale è stata interpretata da molti come una sorta di conferma in merito alle voci che riguardano un suo possibile approdo nel reality show di Canale 5. Staremo a vedere…