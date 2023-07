Sabato pomeriggio un comunicato ufficiale di Mediaset annunciava l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Nel testo, si dichiarava che la conduttrice partenopea non avrebbe più presentato il programma pomeridiano di Canale 5.

Sui social, sono state fatte un’infinità di ipotesi e teorie sul perché di questa decisione, ma Dagospia ha svelato che la “pulizia del trash” non c’entra nulla).

“Barbara ‘col cuore’ finisce ai giardinetti – come Dago–anticipato. Pier Silvio Berlusconi mette alla porta la d’Urso: quella che per anni è stato considerato un pilastro di Mediaset, s’è vista chiudere due programmi in pochi mesi fino all’addio al pomeriggio di Canale 5. Pier Silvio vuole ripulire il biscione dal trash? Non proprio visto che manda in onda ‘Temptation Island’: la verità è che la d’Urso non portava più a casa i numeri”.