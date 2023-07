Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island, il docu-reality che al suo ritorno in tv dopo un anno di stop ha fatto registrare numeri da record in termini di ascolti.

Il conduttore Filippo Bisciglia, intervistato da Superguidatv, ha commentato il suo ritorno sul piccolo schermo e gli ottimi risultati ottenuti al debutto della decima edizione: “E’ l’affetto del pubblico, ci aspettavano. Tutte le persone che incontravo, per strada o sui social, mi chiedevano quando sarebbe ritornato in onda. Quindi l’attesa era tanta, ma sono proprio le storie da raccontare ad appassionare così tanto i telespettatori”.

Bisciglia ha fatto un spoiler su ciò che accadrà nelle prossime puntate: “A me è piaciuto tanto il cast di quest’anno, perché ci sono coppie provenienti da tutta Italia con storie molto diverse tra loro. Sicuramente merito è di tutta la squadra, dalle persone che si occupano del cast, di Raffaella Mennoia, di Maria De Filippi e poi sì, non posso anticipare nulla, ma posso dire che accadrà qualcosa che a Temptation Island non era mai accaduta prima”.

Poi, Filippo ha parlato della sua fidanzata Pamela Camassa, reduce dall’esperienza a L’Isola dei Famosi: “Sono contentissimo che Pamela venga considerata la vincitrice morale. In effetti posso garantirvi che è così perché andiamo in giro e le persone dicono ‘Pamela, abbiamo fatto il tipo per te, l’unica donna in finale, l’unica donna che ha sempre vinto tutte le prove fisiche anche contro gli uomini’. Questa cosa ovviamente non può che rendermi molto felice e orgoglioso di lei”.