“In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”. Queste le parole sibilline di Amadeus condivise in un post su Instagram. Forse si tratta di una risposta all’attacco diretto che Vittorio Sgarbi e Morgan hanno rivolto al conduttore?

“Domani mi occuperò del caso Sanremo – ha detto il sottosegretario -, è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è”. A rincarare la dose anche il musicista: “Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!”. Il siparietto si è chiuso con Sgarbi che ha offerto la conduzione a Morgan: “Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo… sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende”.

Il direttore artistico del Festival ha specificato a chi si rivolge, ma l'ipotesi più plausibile è che Amadeus, riconfermato alla conduzione del Festival anche per il prossimo anno, possa aver risposto a Vittorio Sgarbi e a Morgan. Laa conferma che il conduttore parli proprio di loro al momento non c’è. Anche se, onestamente, non sembrano esserci dubbi.