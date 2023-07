Sonia Bruganelli e Orietta Berti non saranno le opinioniste del Grande Fratello Vip. Questa è una delle poche certezze che si hanno in vista della prossima edizione del reality show, che sarà condotto nuovamente da Alfonso Signorini, e che vedrà l’ingresso nella Casa di dodici vip e otto nip.

Ma chi prenderà il posto delle due opinioniste uscenti? Alcune settimane fa, TvBlog aveva fatto il nome di Emanuele Filiberto di Savoia, mentre Giuseppe Candela, su Twitter, ha svelato che la poltrona lasciata libera da Orietta potrebbe essere occupata da una sua collega, nonché un ex concorrente del Gf Vip molto discussa: Katia Ricciarelli.

“Voice turn over! Capitolo opinionisti Grande Fratello Mix. Fuori Orietta Berti (direzione Io Canto), in pole position per quella poltrona una ex concorrente: Katia Ricciarelli! Ma davvero non c’era di meglio?”, ha scritto Candela.

Nel frattempo, emergono nuove indiscrezioni sulla nuova edizione del reality di Canale 5. Il programma dovrebbe terminare a gennaio 2024 e, stando a quanto si apprende, il cast femminile delle vip sarebbe giù chiuso, mentre è ancora in corso quello maschile.