Federico Nicotera sembra essersi lasciato alle spalle l’improvvisa e inaspettata rottura con Carola Carpanelli. L’ex tronista di Uomini e Donne fu il primo ad annunciare la fine della storia d’amore con la studentessa varesina, affidandosi ad una storia su Instagram: “Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato, né tantomeno creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace, e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza.

Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così! Voglio dirlo in maniera esplicita, perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei, quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”.

Circa 48 ore dopo, anche Carola ha annunciato che tra lei e l’ingegnere romano la relazione era giunta ai titoli di coda: “Ho voluto aspettare per metabolizzare il tutto e prendermi il mio tempo per riflettere. Io e Fede ci siamo lasciati, come già sapete. Per tutte le persone che si sentono deluse, vi vorrei ricordare che davanti avete due persone che soffrono e non una storia nata in tv. Grazie per tutti questi mesi di sostegno”. Poi, nei giorni successivi, rispondendo alle curiosità dei follower, l’ex corteggiatrice aveva svelato i motivi della rottura: “Nessun tradimento o altro. Semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare”.

Federico Nicotera, critiche feroci per una sua foto

Archiviata la relazione con la Carpanelli, Nicotera si è concesso una vacanza ad Ibiza. Ed è proprio dalla stupenda isola delle Baleari, che si è mostrato, con tanto di treccine, in posa da “single” sulla spiaggia. La foto, però, ha attirato diverse critiche da parte degli utenti, che gli hanno fatto notare come lui rimproverasse all’ex fidanzata un eccessivo utilizzo dei social, mentre lui adesso si mostra particolarmente attivo.

“E Carola era quella troppo social. Quando si diventa ciò che si criticava”, ha commentato un utente. E ancora: “Ti sei consolato veramente presto… Sembravi così innamorato, era aria fritta da parte tua”; “Federico non voglio offendere nessuno, ma una cosa posso dirtela, non sembri più neanche lontanamente il ragazzo che ho visto a Uomini e Donne. O hai finto bene, o mi sono sbagliata io. Questo che vedo oggi, è un ragazzo che personalmente non avrebbe minimamente attirato la mia attenzione come persona. Pazienza è andata così. Comunque sei un bel ragazzo, ma non quella persona eccezionale che mi ha fatto tanto emozionare con il suo passato e la sua grande voglia di fare famiglia”.