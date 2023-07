Antonella Fiordelisi continua ad essere molto attiva sui social. L’influencer campana, una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip, non sta di certo vivendo un periodo semplice dal punto di vista sentimentale. Il motivo è noto a tutti: l’improvvisa ed inaspettata rottura con Edoardo Donnamaria, con il quale la storia d’amore, nata proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia, è giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi.

Nelle ultime ore, una storia condivisa su Instagram dall’ex vippona è passato tutt’altro che inosservata. Nel video, Antonella stringe un mazzo di girasoli e dice: “Devo ammettere che per un attimo ho pensato fosse stato qualcun altro a mandarmeli. Comunque grazie, ragazzi. Sento il vostro affetto e il vostro calore”. Non è difficile da capire che quel “qualcun altro” a cui si riferiva l’ex vippona fosse proprio Edoardo Donnamaria, anche lui a Milano in questi giorni com’è possibile notare dai suoi post sui social. Ma non solo. Poche ore fa, Antonella ha condiviso una nuova storia, nella quale ha scritto: “Bisogna essere molto forti per amare la solitudine”. Parole piuttosto chiare, che non hanno bisogno di essere interpretate.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati lo scorso sabato, dopo un continuo tira e molla fatto da frecciatine a colpi di tweet e stories. Da quel momento, i Donnalisi non hanno più fatto cenno alla loro rottura, nonostante i loro numerosissimi fan continuino a sperare in un ritorno di fiamma.