Lo scorso mercoledì ha avuto luogo presso il Grand Hotel di Rimini “Al Chiaro di Luna”, il Gala Charity Dinner organizzato dal settimanale Chi per sostenere la raccolta fondi “Insieme aiutiamo l’Emilia Romagna”.

All’esclusivo summer party, che ha visto la partecipazione di diversi volti noti del mondo della musica e dello spettacolo, erano presenti anche diversi ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra questi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Alberto De Pisis, Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. Non è passata inosservata anche la presenza di Helena Prestes, ex fiamma dell’hairstylist ligure reduce dall’esperienza a L’Isola dei Famosi.

Antonino e Helena hanno avuto una breve liaison nell’estate 2022, prima che l’ex di Belén Rodriguez facesse il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. La frequentazione sarebbe giunta al capolinea per via della costante presenza dei paparazzi: “Sì ci siamo visti. Come mai è finita tra noi due? C’è una ragione principale a dire la verità. Purtroppo il nostro problema sono stati i paparazzi, non ci lasciavano un momento in pace, non c’è stato verso di conoscerci. Questo dal primo giorno che ci siamo visti. Era davvero impossibile star tranquilli”, aveva rivelato la modella brasiliana durante una sua ospitata al Gf Vip Party.

Clamoroso ritorno di fiamma tra due ex vipponi?

Nel frattempo, nelle ultime ore è emerso un retroscena proprio relativo alla cena di gala organizzata da Chi Magazine. Deianira Marzano, infatti, ha svelato che al termine dell’evento, due ex vipponi (di cui non fa i nomi) hanno passato insieme la notte “vicini vicini”: “Scoop mio e di Amedeo Venza. Non tutti sanno che (nessuno lo sapeva tranne le nostre spie) dopo l’ultima festa di Chi due ex vipponi si sono visti e hanno passato la notte vicini vicini”.

Ma chi sono i due ex vipponi in questione? In virtù di quelli presenti e dei trascorsi, risulta piuttosto semplice giungere ad una conclusione: si tratta di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini?