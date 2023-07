E’ esplosa un’inaspettata faida tra Antonella Fiordelisi e Andrea Dianetti. L’attore, ex allievo di Amici, ha fatto ironia su un’esternazione dell’ex vippona la quale, in una storia su Instagram, si è rivolta ai suoi fan affermando di voler iniziare a cantare in quanto hanno apprezzato le sue doti “canoniche”.

Dianetti ha condiviso la storia con la gaffe della Fiordelisi, aggiungendo: “Anche un mio amico le aveva. Si è fatto prete”. Da lì è subito partito il botta e risposta tra i due. Antonella ha scritto ad Andrea in privato, alludendo all’amicizia dell’ex allievo del talent show di Cnanale 5 con il suo ex fidanzato Edoardo Donnamaria: “Capisco che sei amico di certa gente e non vedevi l’ora. Ma le ha continuate a vedere le mie storie dove ero autoironica? Che degrado”.

L’attore ha risposto di essere fiero delle sue amicizie: “L’ironia si fa in due sensi però, eh. Si fa e si accetta. P. s.: vado fiero di certe amicizie”.

Dianetti ha anche condiviso una chat, ironizzando sul fatto che la Fiordelisi si sia offesa. In seguito, Andrea si è sfogato sui social perché, a quanto pare, sarebbe stato insultato dal fandom di Antonella: “Donnarita, donnaimma, donnarumma, come ve chiamate… Io ho resistito 7 mesi a linciaggi del ‘pubblico parlante’. Con voi e i vostri insulti a buffo e senza una logica, mi ci faccio i gargarismi. Non so se rendo l’idea”.

Nella faida social non poteva mancare il papà di Antonella, Stefano Fiordelisi, che ha subito minacciato azioni legali: “Ne risponderà nelle sedi opportune”.