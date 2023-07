Com’è ormai ben noto, la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea. E’ passata esattamente una settimana dallo sfogo dell’influencer campana in diretta su Instagram, quando, tra le lacrime, svelava di sentirsi sfruttata dall’ormai ex fidanzato. Sfogo al quale sono seguite le parole dello speaker radiofonico, che di fatto metteva un punto alla relazione.

La frecciatina di Chiofalo ai Donnalisi

A commentare la rottura tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sono stati anche due degli storici ex di Antonella, Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa. “Lenticchio”, incalzato dai follower, è tornato sull’argomento anche nella giornata di ieri, lanciando una stoccatina velenosa ai Donnalisi: “Onestamente non sono cose che mi riguardano, ma dato che vedo che questa domanda me l’avete fatta in tanti vuol dire che volete sapere il mio pensiero. Credo che il loro fidanzamento sia sempre stato molto forzato da motivi mediatici, e che entrambi se si fossero conosciuti in altre circostanze non si sarebbero mai fidanzati. Ci metto la mano sul fuoco. Ho letto la dichiarazione di Edoardo e mi sono trovato totalmente d’accordo con lui, anche se da parte di entrambi, a mio avviso, ogni loro comportamento di coppia sia tutt’ora molto pilotato da motivi mediatici. Per cui sono convinto che a breve si rimetteranno insieme. Magari con una bella copertina ben pagata e un grosso servizio in esclusiva su qualche settimanale”.

Benincasa, invece, ha attaccato l’ex vippona, affermando che da quel momento quest’ultima si sarebbe comportata da vittima come aveva fatto prima con Chiofalo e poi con lui.

Nelle ultime ore, però, un dettaglio non è passato inosservato. Gianluca, infatti, si è ripreso in auto mentre canticchia Il cielo stanotte, la canzone che Edoardo Donnamaria ha scritto e dedicato ad Antonella Fiordelisi. Insomma, l'ennesima frecciatina alla sua ex.