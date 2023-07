Lo scorso 25 aprile è nata la piccola Ginevra, figlia di Vittoria Deganello e Alessandro Murgia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è una madre single, ha rivelato di essere in dolce attesa quando già si era lasciata con il calciatore e fratello dell’ex vippona Nicole Murgia.

La relazione tra i due aveva scatenato i pettegolezzi, in quanto il centrocampista della Spal era ancora legato alla sua compagna Eleonora Mazzarini, da cui ha avuto Dea e Niccolò.

Nelle ultime ore, come rivelato da IsaeChia.it, la Deganello ha risposto alle curiosità dei follower, e le è stato chiesto cosa ne pensasse del presunto ritorno di fiamma tra Murgia e la Mazzarini. A quanto pare, infatti, l’utente ha visto i due insieme in Sardegna. “Ah, felici per loro. Facciamole un in bocca al lupo”, ha commentato Vittoria. E’ bene sottolineare che non c’è ancora nessuna conferma ufficiale. Il fratello di Nicole e l’ex compagna potrebbero anche essere stati avvistati insieme per i bambini, ancora molto piccoli.

Poi, l’ex volto del dating show di Canale 5 ha anche raccontato come sta vivendo i primi mesi dopo la nascita della figlia: “Bene! Ce la faccio alla grande. La mia famiglia è sempre a disposizione, ma alla fine la tengo sempre io. Ovunque con me”.