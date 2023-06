Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island e La Pupa e il Secchionw Show, ha risposto ad alcune curiosità dei fan. “Lenticchio” ha rivelato di essere stato bloccato sui social da uno degli attuali partecipanti alla nuova edizione del docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

Stiamo parlando di Daniele, fidanzato di Vittoria, entrambi romani. Ad attirare l’attenzione dei telespettatori è stata la somiglianza tra il fidanzato e l’attuale compagno di Drusilla Gucci, tanti che in molti lo hanno ribattezzato “Lenticchio 2”.

“Un pochino ci somigliamo, anche se pero non è che siamo la stessa persona. Voglio dire, non è che basta avere quattro tatuaggi, essere di Roma e avere i capelli rasati e fare palestra. Infatti non penso che a lui facciamo molto piacere essere paragonato a me. Cioè, la gente tra un po’ neanche si ricorda il nome suo, lo chiamano “Lenticchio 2” e “Chiofalo 2.0”. Poi sicuramente qualche hater gli starà scrivendo che è la brutta copia mia”.

Un partecipante di Tempation Island ha bloccato Francesco Chiofalo

Poi, Francesco ha rivelato che avrebbe voluto scrivere a Daniele, ma è impossibilitato in quanto bloccato dal partecipante di Temptation Island: “Volevo scrivergli su Instagram per fargli i complimenti e augurargli in bocca al lupo per il programma. Ma ho visto che purtroppo mi ha bloccato ovunque. Non ho capito perché, forse ce l’ha con me”.

Francesco Chiofalo sulla rottura tra Antonella e Edoardo

Infine, Chiofalo ha detto nuovamente la sua sulla rottura tra Antonella Fiordelisi, sua ex fidanzata, e Edoardo Donnamaria: “Onestamente non sono cose che mi riguardano, ma dato che vedo che questa domanda me l’avete fatta in tanti vuol dire che volete sapere il mio pensiero. Credo che il loro fidanzamento sia sempre stato molto forzato da motivi mediatici, e che entrambi se si fossero conosciuti in altre circostanze non si sarebbero mai fidanzati. Ci metto la mano sul fuoco. Ho letto la dichiarazione di Edoardo e mi sono trovato totalmente d’accordo con lui, anche se da parte di entrambi, a mio avviso, ogni loro comportamento di coppia sia tutt’ora molto pilotato da motivi mediatici. Per cui sono convinto che a breve si rimetteranno insieme. Magari con una bella copertina ben pagata e un grosso servizio in esclusiva su qualche settimanale”.