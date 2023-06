La giornata di ieri è stata segnata dall’annuncio di Matteo Diamante, che di fatto ha messo la parola fine ad un possibile ritorno di fiamma con Nikita Pelizon. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi e l’influencer triestina si erano ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip durante la settima edizione e, una volta terminato il reality show, pareva potesse scoccare nuovamente la scintilla.

Come sottolineato da Matteo, lui e Nikita ci hanno provato, ma alla fine hanno deciso di prendere ognuno la propria strada: “Come sicuramente avrete notato, io e Nikita non ci vediamo più, forse non ci siamo mai frequentati veramente. Abbiamo provato a passare del tempo insieme ed è stato un sogno, seppur surreale. Siamo connessi? Certo. Ci parliamo con lo sguardo? Sì certo. Ma essere connessi a volte non basta. Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro. Pensavo di costruire qualcosa con basi solide, ma non è possibile”.

Nikita e Antonella, frecciatina ai rispettivi ex?

Anche la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta ai titoli di coda dopo poco più di sette mesi, e l’epilogo è stato tutt’altro che sereno. Proprio mentre i Donnamante debuttavano su Twitch con la prima puntata del loro format dal titolo “AttenDi a quei 2”, Antonella e Nikita si trovavano a cena insieme a Milano, e una story condivisa su Instagram dalla vincitrice della settima edizione del Gf Vip a molti è parsa come una stoccata ai rispettivi ex fidanzati. Le due ex vippone si sono fatte immortalare in una foto, con la didascalia “Insieme più forti”. Si tratta di un messaggio rivolto a Matteo e Edoardo?