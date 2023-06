Matteo Diamante, poche ore fa, ha annunciato di aver riprovato a costruire una relazione con la sua ex fidanzata Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip , ma non c’è stato nulla da fare.

Nonostante i due abbiano ricucito il rapporto durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, hanno capito di essere diventate persone diversi, e oggi non si riconoscono più.

Ecco le sue parole: “Come sicuramente avrete notato, io e Nikita non ci vediamo più, forse non ci siamo mai frequentati veramente. Abbiamo provato a passare del tempo insieme ed è stato un sogno, seppur surreale. Siamo connessi? Certo. Ci parliamo con lo sguardo? Sì certo. Ma essere connessi a volte non basta.

Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro. Pensavo di costruire qualcosa con basi solide, ma non è possibile. Nei momenti in cui passavamo del tempo insieme, il mondo si fermava e sembravamo felici. Ma si cresce, si cambia. Le cose negli ultimi due anni sono cambiate, noi siamo cresciuti, le nostre mentalità di vedere certe cose sono cambiate, e può succedere che due persone vogliono le stesse cose, magari si vogliono anche bene ma nel momento perfettamente sbagliato”.