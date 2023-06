Com’è noto agli appassionati delle vicende che ruotano intorno al mondo dei reality show, la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea. Dopo quasi sette mesi, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sembrano aver preso strade differenti, e la coda è stata tutt’altro che priva di polemiche.

La rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

L’influencer campana, in una diretta su Instagram, accusava l’ormai ex fidanzato di “trattarla di m*rda” e di “sentirsi sfruttata”: “Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata sinceramente. E vedere non si immedesimano in quello che ho fatto e continuo a fare per lui, mi fa stare male. Sono sola in un’altra città. La mia famiglia non c’è e mi sta raggiungendo Ilenia. Sinceramente, una cosa sono i social, una è la vita privata. Farmi trattare così, dopo che ho dato tutto e che amo questa persona, anche no. Rispettate questo momento e non scrivetemi. Perché tutto è partito da lui. Io quando tengo a una persona do tutto. Sentirmi sfruttata solo per fare il bacio sul palco di RTL e poi mi tratta di m***a anche meno. Non sono così”.

Poco dopo, lo speaker radiofonico pubblicava una Instagram story nella quale annunciava di fatto la rottura: “Mi dispiace per come sono andate le cose, dirò poche parole: la privacy non c'entra nulla e l'ho spiegato più volte, ho deciso io di non comparire più con Antonella sui social perché credo che non riesca a distinguerli dalla vita reale, li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo ne sono la dimostrazione lampante”.

La stoccata di Antonella Fiordelisi

A distanza di alcuni giorni, né Antonella né Edoardo sono più tornati sulla questione, almeno pubblicamente. Questo fino a poche ore fa, quando la Fiordelisi ha pubblicato una storia su Instagram, il cui contenuto sembra essere indirizzato proprio a Donnamaria: “Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, sarà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco”. Abbastanza chiaro, no?