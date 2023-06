Si scaldano i motori in vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci è già al lavoro, pronta a tornare in autunno nella prima serata di Rai 1. Stando alle ultime indiscrezioni, le novità partiranno, ovviamente, dai concorrenti, con la conduttrice che starebbe pensando a due volti noti del mondo dei reality show.

Milly Carlucci pesca dal Grande Fratello Vip

La padrona di casa, infatti, potrebbe “pescare” dal Grande Fratello Vip. In pole position per mettersi in gioco nella sfida di ballo ci sarebbero Adriana Volpe, che potrebbe così tornare in Rai dopo l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, prima come concorrente e poi come opinionista, e Pierpaolo Pretelli. Il compagno di Giulia Salemi potrevve sbarcare in prima serata su Rai 1 alla corte di Milly Carlucci, in una delle trasmissioni più seguite e amate dai telespettatori.

Tra i tanti nomi sul taccuino della conduttrice per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, ci sono anche Daniele Pecci, Flavia Vento, Wanda Nara, Marcel Jacobs, Antonio Caprarica, Francesca Barra, Luce Caponegro, Mauro Corona e Gabriella Golia.

La rivoluzione a Ballando con le Stelle 2023 potrebbe costare caro a uno dei cinque giudici. Sebbene la giuria sembrasse confermata (compresa Selvaggia Lucarelli, nonostante le polemiche dell’ultima edizione), e la pista Barbara D’Urso sembra essere definitivamente sfumata, si vocifera sempre con maggiore insistenza di un ritorno di Giancarlo Magalli in Rai, che toglierebbe il posto a uno dei tre uomini al tavolo. A rischio ci sarebbero, dunque, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Si tratterebbe, in ogni caso, di un addio di un membro storico della giuria.