Scoprire un tradimento è un colpo durissimo, ma apprenderlo dai giornali quanto tuo padre lotta tra la vita e la morte è ancora più doloroso. Shakira ha dovuto affrontare tutto in una volta: la separazione da Gerard Piquè, il grave incidente capitato al padre e la scoperta del tradimento dell’ex difensore del Barcellona mentre il signor William Mebarak Chadid era in terapia intensiva.

La popstar colombiana, in un’intervista rilasciata all’edizione spagnola della rivista People, ha spiegato come ha scoperto del tradimento dell’ormai ex marito.

“L’ho scoperto nel modo peggiore possibile. Ho saputo dalla stampa che ero stata tradita mentre mio padre William era malato, in terapia intensiva. Pensavo di non sopravvivere. L’uomo che amavo di più nella mia vita, mio padre, mi stava abbandonando nel momento in cui ne avevo più bisogno: non potevo parlare con lui, non potevo ricevere consigli dal mio migliore amico. E anche questo è stato un duro colpo.

Mia madre e mio padre erano arrivati a Barcellona per sostenermi quando ero consumata dalla tristezza per la mia separazione. Poi quando eravamo tutti insieme mio papà è stato gravemente ferito in un incidente. Mio padre è stato il più grande esempio di resilienza. E mia madre è stata al suo fianco giorno e notte. I miei genitori sono stati il riflesso di quel sogno che non ho potuto realizzare, ma che spero sia un modello per i miei figli di amore, pazienza nelle relazioni, dedizione assoluta e tanta voglia di vivere”.