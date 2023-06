Ieri sera ha avuto luogo presso il Grand Hotel di Rimini “Al Chiaro di Luna”, il Gala Charity Dinner organizzato dal settimanale Chi per sostenere la raccolta fondi “Insieme aiutiamo l’Emilia Romagna”.

Un summer party esclusivo, che ha visto la partecipazione di personaggi e protagonisti del jet set, dello spettacolo, della musica, della politica e dell’imprenditoria. Tra gli ospiti, ovviamente, anche diversi ex protagonisti del Grande Fratello Vip: da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, passando per Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini e Alberto De Pisis. Ma non solo.

Presente, infatti, anche una delle ex naufraghe più discusse della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Helena Prestes, reduce proprio dall’esperienza in Honduras. All’evento, la modella brasiliana ha rivisto proprio Spinalbese, sua ex fiamma: non solo convenevoli tra di loro, ma anche una partita a calcio balilla. E, come detto in precedenza, alla serata organizzata da Chi c’era anche Ginevra, con la quale l’ex di Belen Rodriguez ha avuto una fugace liaison.

Antonino e Helena si sono lasciati nell’estate 2022. La loro storia sarebbe giunta al capolinea per via della presenza costante dei paparazzi, che non permetteva loro di godersi la relazione lontano da occhi indiscreti e con la privacy che speravano. E’ stata la stessa Prestes a rivelarlo durante una sua ospitata al Gf Vip Party: “Sì ci siamo visti. Come mai è finita tra noi due? C’è una ragione principale a dire la verità. Purtroppo il nostro problema sono stati i paparazzi, non ci lasciavano un momento in pace, non c’è stato verso di conoscerci. Questo dal primo giorno che ci siamo visti. Era davvero impossibile star tranquilli”.