Archiviata, almeno per il momento, la storia d’amore con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi è determinata sui prossimi obiettivi da raggiungere. Dopo aver lanciato la sua prima capsule di gioielli, The Queen Scaccomatto, che sta riscuotendo un ottimo successo, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip si è mostrata particolarmente attiva sui social, dove ha attirato la curiosità dei suoi numerosissimi follower.

L’ex vippona, infatti, come ha mostrato in alcune Instagram stories, sta prendendo lezioni di canto. Antonella si è cimentata nell’interpretazione di due brani: Nessun grado di separazione di Francesca Michielin, e Se telefonando di Mina. Insomma, la Fiordelisi ha iniziato a studiare canto e, secondo alcune indiscrezioni, si starebbe preparando per sostenere un provino per Tale e Quale Show.

L’influencer campana non è l’unica ex vippona in lizza per partecipare al programma in onda condotto da Carlo Conti. A sostenere già il provino, infatti, sono state le sorelle Selassiè, Pamela Prati, Patrizia Pellegrino, Manila Nazzaro e Milena Miconi.