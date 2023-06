Edoardo Donnamaria è stato uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi, giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi, ha di fatto rappresentato uno dei punti focali del reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’avventura dello speaker radiofonico nella Casa più spiata d’Italia si è interrotta bruscamente la sera dello scorso 9 marzo, quando venne squalificato durante la diretta. Per i pochi che non lo ricordassero, Edoardo venne estromesso dal gioco in quanto, mentre era intento a preparare dei panini, Antonella gli chiese se potesse farglielo prima a lei. A quel punto, l’ex volto di Forum perse letteralmente la testa e iniziò a inveire con l’allora fidanzata: “Oh, mi hai rotto le p*lle Antonè, non so come dirtelo. M’hai rotto le p*lle. Ho fatto panini a tutta la Casa e mi devi pure rompere il ca**o?! Mannaggia oh, porca pu**ana!”. Parole che non furono tollerate dalla produzione, visto che Donnamaria era già recidivo, e in virtù della nuova linea anti-trash imposta da Pier Silvio Berlusconi.

Una squalifica che all’ex vippone non è mai andata giù, e lui non ne ha mai fatto mistero. Inoltre, nelle ultime ore, un dettaglio non è passato inosservato all’occhio attento degli utenti. Donnamaria, infatti, in una storia su Instagram gioca con il suo cagnolone Gohan, un bellissimo golden retrivier, e mentre lo fa gli stringe il muso, aggiungendo la seguente didascalia: “Violenza su cani: chiediamo la squalifica”.

In molti hanno interpretato le parole di Edoardo come una sorta di frecciatina al Grande Fratello; altri, invece, come una stoccata indirizzata a coloro i quali, all’epoca dei fatti, ne chiedevano a gran voce la squalifica. Voi cosa ne pensate?