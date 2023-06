E’ tornato finalmente il sereno tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Negli ultimi giorni, infatti, i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip sembrava stessero attraversando una crisi (hanno anche smesso di seguirsi su Instagram). Crisi per fortuna rientrata, come testimoniato da un video condiviso su Instagram dall’account ufficiale del settimanale Chi.

I Basciagoni si trovano al Grand Hotel di Rimini per il Gala Charity Dinner, organizzato dalla rivista diretta Alfonso Signorini. Tra gli ospiti, ovviamente, numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria, che contribuiranno alla raccolta fondi “Insieme aiutiamo l’Emilia Romagna” lanciata da Mondadori Media insieme a Banca Mediolanum.

Sophie e Alessandro, pochi minuti fa, si sono concessi alle telecamere del magazine. “Ciao ragazzi ci vediamo stasera per un evento super speciale insieme a Chi. Mi raccomando non mancate”, l’appello lanciato dai due ex vipponi. Subito dopo, si sente la voce della giornalista che chiede: “Sì, ragazzi, adesso vi ricominciate a seguire però”. “Ma guarda, lascia perdere che in treno discutevamo del tipo ‘Mi segui, no non ti seguo…’", la risposta di Sophie. “Vediamo, vediamo. Da qua a stasera vediamo”, l’ha provocata Alessandro. “No vabbè, ha ricominciato a seguirmi altrimenti lo buttavo giù dal treno. Quindi sì, ci seguiamo di nuovo e non smetteremo più di seguirci perché abbiamo tipo tre anni e mezzo a testa!”, ha chiosato la Codegoni.