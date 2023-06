E’ stata spoilerata la data di inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Quest’anno, la Casa di Cinecittà sarà abitata da otto Nip, ovvero personaggi sconosciuti, e da dodici Vip esclusivamente di “alto profilo".

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi opinionisti dopo gli addii ufficiali di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, TVBlog ha svelato la data ufficiale di messa in onda del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Sono arrivate le prime date di partenza dei programmi autunnali di Canale 5. Fra queste la prima certa riguarda proprio il Grande Fratello, la cui data di partenza è fissata per lunedì 18 settembre. Dopo l’access prime time di Canale 5 di quella sera, Alfonso Signorini presenterà dunque per la prima volta il cast di concorrenti del celebre reality show. Un programma la cui durata sarà sine die, in attesa di capire la potenzialità e funzionalità di questa nuova edizione”.