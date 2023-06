Temptation Island, anticipazioni seconda puntata: in arrivo nuovi falò

Lunedì 3 luglio andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island. Le anticipazioni promettono scintille, con alcune coppie che metteranno seriamente in discussione in loro rapporto.

Isabella ha chiesto un falò di confronto a Manuel

Ovviamente, si partirà dalla richiesta di Isabella Recalcati di avere un falò di confronto con Manuel Marascio. Nella prima puntata, infatti, lo sfogo di quest’ultimo non è passato inosservato ai telespettatori: “Ti fa sempre capire che non vali niente. Ci sono stati mesi in cui arrivavo agli ultimi giorni senza un euro, perché mi sentivo di doverle dare tutto quello che avevo. Io non contavo più niente, era tutto per lei”. Dal canto suo, Isabella si è detta delusa e arrabbiata, e ha chiesto un falò di confronto.

Le anticipazioni mostrano la reazione di Manuel, quando Filippo Bisciglia lo informa della volontà della fidanzata di avere un faccia a faccia immediato: “Io voglio uscire da qua e risolverla, ma così, dopo tre giorni… Cosa ho detto che non va? Io ho detto tutto quello che è successo. Ho detto la verità. Dovevo farlo. Cosa si aspettava, che dicessi bugie? Non ho parole. Sicuramente quello che ho detto, non può farle piacere. Però è la verità, è quello che lei dice, perché dovrei nasconderlo? Che sono venuto qua a fare? Incredibile. Cosa abbiamo risolto?”. Nella puntata del 3 luglio scopriremo se Manuel accetterà di incontrare Isabella.

Nuovi falò di confronto in arrivo

Filippo Bisciglia ha anticipato che anche Alessia e Davide arriveranno a un momento cruciale del loro percorso. Infatti, in alcune immagini tratte dalla seconda puntata, si vede lei in preda allo sconforto che si confida con uno dei single: “Sono sprecata per stare con lui”. E Davide commenta: “Se lei non riesce a trattenersi davanti a tutta Italia, figurati quando le telecamere non ci sono che ca**o può fare”. Ricordiamo che lui non riesce a perdonarla dopo aver scoperto che lei ha avuto una relazione parallela per ben due anni.

Poi, verrà concesso spazio ad altre coppie. Vittoria, ad esempio, sembra intenzionata ad avere un confronto con Daniele. Ma non solo. Bisciglia, infatti, annuncerà a una delle ragazze che il suo fidanzato ha chiesto un falò di confronto immediato.

Non ci resta che attendere il prossimo lunedì per scoprire tutti i dettagli.