Ieri sera ha debuttato la nuova edizione di Temptation Island, e le aspettative non sono state assolutamente deluse. Tra i protagonisti indiscussi della prima puntata la coppia formata da Manu e Isabella, già potenzialmente al termine del viaggio dei sentimenti.

Lui, tranviere, ha attirato le simpatie dei telespettatori avvenuto a poche ore dallo sbarco all’Is Morus Relais: “Sento che lei non accetta le persone che mi stanno intorno. Alcuni comportamenti della mia famiglia, lei non li ha capiti, ma ci sta. Anche io non capisco come si comportano a casa sua, ma io me ne frego. Sono persone più umili, terra terra. Magari questo lei non l’ha accettato. Non mi compro un paio di scarpe per portarla a cena. Mi sveglio la mattina presto, porto giù il cane e poi sistemo casa. Poi inizio a studiare. Lei adesso non lavoro, la mattina si sveglia e non fa niente. E’ normale che per lei è più facile. Non sono io che non prendo l’iniziativa, è che economicamente non riesco”.

Isabella, in lacrime, ha provato a giustificare i suoi comportamenti: “Sicuramente sbaglio i modi in cui gli dico le cose, ma io mi sento attaccata. Queste cose gliele dico perché voglio vederlo realizzato e felice. Io voglio parlare con lui. Non ha senso restare qui”.

Il retroscena su Manu e Isabella

La vicenda di Manu e Isabella è diventata virale sui social, senza contare che lei ha già richiesto un falò di confronto (al quale assisteremo nella prossima puntata). Su Instagram, intanto, come riporta IsaeChia.it, è emerso un particolare retroscena di una coppia che aveva fatto il casting con loro. La ragazza ha smentito il fatto che a fare richiesta di partecipare al programma sia stato lui. Ma, al contrario, lei avrebbe interessi ben precisi: “E’ tutto falso! Lui è stato costretto da lei (abbiamo fatto i casting lo stesso giorno): lui guida i tram o la metro, non ricordo. Ma lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in tv. Togliete le maschere!”.