Sophie Codegoni e Alessandro Basciano starebbero attraversando un periodo di crisi. A scatenare il gossip sono state le segnalazioni arrivate sui social da alcuni fan della coppia, che hanno notato movimenti sospetti su Instagram.

Sophie, infatti, ha unfollowato Alessandro e viceversa: un segnale (per molti) del fatto che starebbero vivendo momenti di tensioni. A rafforzare questa idea sono le parole su Instagram di Valeria Pasciuti, madre dell’ex vippona, che proprio nelle ultime ore ha condiviso un post sibillino: “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più!”. E ancora: “Chi ti chiede perdono piangendo, pensa una sola cosa in quel momento: ‘Spero che ci caschi’ Le parole hanno un peso”.

La scorsa settimana, i Basciagoni si sono concessi una vacanza a Capri, la prima con la piccola Cèline Blue. Poi Sophie è rientrata a Roma, dove spesso può contare sull’appoggio di mamma Valeria, che arriva da Milano per darle una mano con la piccola. Anche ad inizio giugno, per diverse ore Sophie Codegoni non era apparsa tra i seguiti di Alessandro Basciano, e in quel caso i fan liquidarono la vicenda come un errore di Instagram.