E’ ufficialmente finita la storia d’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. L’ex tronista di Uomini e Donne lo ha annunciato nella tarda serata di ieri attraverso una storia su Instagram, chiedendo ai fan di rispettare la loro privacy: “Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato, né tantomeno creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace, e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza.

Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così! Voglio dirlo in maniera esplicita, perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei, quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”.

Federico e Carola hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne lo scorso marzo, e poco dopo lei ha deciso di compiere il grande passo trasferendosi a Roma per iniziare una convivenza. Il percorso dei Nicotelli è stato uno dei più seguiti e coinvolgenti delle ultime edizioni del dating show di Maria De Flippi, ma adesso ai fan dell’ex coppia non resta che rassegnarsi all’idea che tra i due la relazione sia giunta al capolinea.

Al momento, la Carpanelli non ha ancora commentato l’annuncio sulla rottura fatto dall’ormai ex fidanzato. Ma una mossa sui social dell’ex corteggiatrice non è passata inosservata: Carola, infatti, sulla bio di Instagram ha eliminato la doppia residenza “Milano/Roma”, lasciando solo “Milano”. Un segnale inequivocabile, come se ce fosse ancora bisogno, dell’addio definitivo tra i due ex volti di Uomini e Donne.