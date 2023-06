Cosa succede tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? E’ questa la domanda che i numerosissimi fan si stanno facendo da ieri sera, quando hanno notato che i due ex gieffini hanno smesso di seguirsi su Instagram. C’è chi ha ipotizzato ad un possibile battibecco, ma il fandom sostiene che si tratterebbe di un bug momentaneo. Al momento, i diretti interessati non hanno ancora commentato quanto accaduto.

A confermare che potrebbe essere in atto una crisi tra i Basciagoni è stata la mamma di lei, Valeria Pasciuti, che in una storia su Instagram ha scritto: “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più”. Anche l’Investigatore social Alessandro Rosica, rispondendo ad una domanda di un follower che gli chiedeva se avesse novità al riguardo, ha risposto: “Al momento non si sa niente. Sembrerebbe il classico litigio per poi far pace due giorni dopo. Speriamo sia così. Attendiamo più dettagli”.