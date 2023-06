Com’è noto, Fabio Fazio è sbarcato su Nove. Un trasferimento che ha suscitato un enorme polverone, anche e soprattutto dal punto di vista politico. Il conduttore ligure ha lasciato la Rai dopo quasi 40 anni, e ora si sta dedicando alla definizione del suo nuovo programma, che nella sostanza sarà il Che tempo che fa che abbiamo imparato a conoscere in questi anni.

Non cambierà la squadra di autori e collaboratori, così come sarà confermata la macchina produttiva con Monica Tellini, che da anni si occupa del reclutamento degli ospiti, soprattutto internazionali, in grado di impreziosire le singole puntate della trasmissione.

Alcune novità dovrebbero riguardare i personaggi che graviteranno intorno al tavolo di Fabio Fazio. Ad aggiungersi ai vari Nino Frassica, Teo Teocoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, sarà anche Tommaso Zorzi. A rivelarlo è TvBlog. L’influencer, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, condivide con Fazio l’agente, essendo anche lui rappresentato dalla Itc 2000 di Bebbe Caschetto.

Maggiori novità al riguardo dovrebbero arrivare il prossimo 13 luglio, quando a Milano saranno presentati i palinsesti di Warner Bros. Discovery.