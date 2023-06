Carlo Conti è già al lavoro per la nuova edizione di Tale e Quale Show, che tornerà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo settembre.

In queste settimane sono in corso i provini per il cast, e stando alle indiscrezioni lanciate da TvBlog, sarebbero già stati provinati, Nadia Rinaldi, Federico Fashion Style, Rosanna Banfi e molti volti noti agli appassionati del Grande Fratello Vip, come Pamela Prati, Manila Nazzaro, Patrizia Pellegrino e le sorelle Selessiè.

Pochi minuti fa, però, il portale ha spoilerato i nomi di altri possibili ex vipponi che avrebbero sostenuto i provini: Milena Miconi, finalista della settima edizione del Gf Vip, e Carmen Di Pietro, che ha invece partecipato alla quinta.