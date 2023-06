Si scaldano i motori in vista della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, che sbarcherà su Canale 5 a partire dal prossimo settembre, sarà caratterizzato da una novità sostanziale: il ritorno nel cast dei Nip, ovvero personaggi sconosciuti al mondo dello spettacolo, che abiteranno la Casa più spiata d’Italia con Vip esclusivamente di “alto profilo”.

Si tratta, dunque, di una formula ibrida, che ha come obiettivo quello di arrivare al cambio di passo tanto voluto da Pier Silvio Berlusconi. La strutturazione, secondo Dagospia, sarebbe la seguente: dodici vip e otto nip. In merito alla durata, invece, si andrà da un minimo di quattro ad un massimo di cinque mesi (addio dunque all’edizione fiume dello scorso anno, durata ben sette mesi).

Per ciò che riguarda gli opinionisti, la situazione è ancora nebulosa. Certo l’addio di Sonia Bruganelli, così come lo appare anche quello di Orietta Berti. Secondo TVBlog, la cantante, che è stata chiamata a fare da coach nella nuova edizione di Io Canto, programma in onda da settembre su Canale 5, difficilmente potrà sostenere il doppio impegno, ecco perché Mediaset starebbe valutando un ricambio totale.

Alla postazione social, invece, conferma per Giulia Salemi, mentre per la conduzione del Gf Vip Party si fa largo l’ipotesi Alberto De Pisis, finalista dell’ultima edizione, che potrebbe prendere il posto di Soleil Sorge e affiancare Pierpaolo Pretelli.