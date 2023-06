La settima edizione del Grande Fratello Vip è andata in archivio ormai da quasi tre mesi, ma gli ex vipponi non smettono di far parlare di loro. E’ il caso di Giaele De Donà, che di recente si era un po’ defilata dal mondo dei social e dalle dinamiche che, anche fuori dalla Casa di Cinecittà, continuano a coinvolgere gli altri ex inquilini.

La modella veneta, attraverso alcune Instagram stories, ha raccontato di aver attraversato un periodo complicato per via di alcuni problemi familiari. L’ex vippona non è entrata troppo nel dettaglio, specificando che approfondirà la questione nei prossimi mesi, quando se la sentirà di parlarne: “Ho avuto un periodo no, ma non fisicamente, bensì mentalmente. Ho avuto tanti problemi familiari di cui vi parlerò, ma adesso non è il momento. Ho staccato da tutto e questo mi ha aiutato molto. Ho pensato solo a me stessa e sono andata a parlare con una psicologa, non quella che già conoscevo, ma ne ho scelta una che non avevo mai visto. Sono andata da lei e le ho raccontato tutti i miei problemi, perché io sono un po’ così. Mi chiudo con le persone che conosco”.

Adesso, però, pare che Giaele De Donà abbia superato il momento difficile, e adesso sta molto meglio. L’ex gieffina ha anche ringraziato tutte le persone che si erano preoccupate per lei chiedendole come stesse.